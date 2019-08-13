Как выглядит игрушечный дом детей Кортни Кардашян размером с настоящий: фото домика

Дети знаменитых сестер Кардашян-Дженнер с раннего детства привыкли получать дорогие подарки и лучшие игрушки. Богатые родители могут им это обеспечить. Так, одним из таких презентов является игрушечный дом, размеры которого соответствуют настоящему. Экс-муж Кортни Кардашян, Скотт Дисик, рассказал, как он строил его для их детей и откуда родилась эта идея.

Обычно при словосочетании "игрушечный дом" в воображении появляются рисунки мини-здания с куклами и крошечной мебелью. Но Скотт Дисик, бывший муж Кортни Кардашян, представил его немного по-другому. Мужчина спроектировал для детей настоящий особняк, в котором они могут проводить время.

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На днях в своей передаче Flip it Like Disick он рассказал, что его побудило сделать такой подарок 9-летнему Мейсону, 7-летней Пенелопе и 4-летнему Рейгану.

Я вдохновлялся зданиями в Мексике, которые делают из разных видов древесины, и захотел сделать что-то подобное на заднем дворе – как дом на дереве из нашего детства, но более роскошный,

– заявил Скотт Дисик.

После этого он добавил, что домик оборудован "хорошей технической начинкой", а также паркетным полом.

Внутри домика есть нижний уровень, свободное пространство для игр, и верхний – что-то вроде чердака с кроватью,

– поделился заботливый отец деталями подарка.

Что интересно, Кортни Кардашян, которая уже около 4 лет не живет со Скоттом, раскритиковала вентилятор с вращающимися лопастями, аргументировав это тем, что ребенок может повредить себе пальцы, а также стеклянные прозрачные двери, которые можно случайно разбить. Однако им удалось достичь компромисса и решить разногласия довольно быстро.

Фото: Скриншоты из видео

Смотреть ролик со Скоттом Дисиком, в котором он рассказывает о домике для детей: видео