Как выглядит родной брат Леси Никитюк: в сети появилось фото

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Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Телеведущая Леся Никитюк всегда с упоением отвечает на вопросы о своей семье, однако не спешит знакомить родственников с журналистами. Но в сети все же появились снимки ее брата, отца и матери.

Украинская телеведущая Леся Никитюк стремительно ворвалась в мир шоу-бизнеса. О строптивой и харизматичной звезде знают много любителей развлекательных программ, а ее блог завоевал немалую аудиторию в сети. В то же время Леся Никитюк старается тщательно оберегать своих родственников от внимания общественности, поэтому крайне редко публикует фото с ними.

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Однако своеобразное табу нарушила мама телеведущей – Екатерина. Женщина тоже стала блогером и публикует в Instagram кадры своих будней. Похвасталась она и фото родного брата Леси Никитюк и его семьи.

Мои дети – сын и его семья, – лаконично написала мама Леси Никитюк.

Очаровательное семейное фото родственники известной телеведущей сделали во время новогодне-рождественских праздников. Мужчина позировал перед камерой со своей женой и двумя дочерьми.

Рідний брат Лесі Нікітюк з родиною

Родной брат Леси Никитюк с семьей / Instagram / @198ekaterina

Стоит отметить, что несмотря на насыщенный рабочий график Леся Никитюк ездит на родную Хмельнитчину и проводит свободное время с семьей. Соответствующие фото мама телеведущей тоже показала в сети.

Леся Нікітюк з батьком
Леся Никитюк с отцом / Instagram / @198ekaterina


Телеведущая Леся Никитюк с мамой​ / Instagram / @198ekaterina

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Теги: Новости Украины LifeStyle Леся Никитюк
Источник: 24 Канал
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