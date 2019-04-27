Как занимается в зале сексапильная ведущая Евровидения-2019 Бар Рафаэли: фото

Израильская супермодель Бар Рафаэли, которая станет одной из ведущих конкурса Евровидение-2019, в свои 33 года может похвастаться отличной фигурой. Ее секрет в том, что женщина активно занимается спортом и пропагандирует здоровый образ жизни среди миллионной аудитории поклонников в социальных сетях.

Фото и видео с тренировки Бар регулярно публикует на своей странице в Instagram. Таким образом ведущая Евровидения мотивирует своих сторонников.

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Что интересно, Рафаэли также является счастливой мамой двоих детей. 20 октября 2017 года она родила второго ребенка, девочку Элль. Поэтому звезда демонстрирует, как можно быть в прекрасной форме еще и после родов.

Добавим, уже совсем скоро, 14 и 16 мая, прогремят полуфиналы Евровидения-2019, а уже 18-го весь мир узнает имя победителя конкурса.



Бар Рафаэли / Instagram / @barrefaeli

Смотрите видео с тренировки Бар Рафаэли:



Бар Рафаэли / Instagram / @barrefaeli



Бар Рафаэли / Instagram / @barrefaeli



Бар Рафаэли / Instagram / @barrefaeli

К слову, впервые с 2003 года Украина не будет принимать участия в международном шоу Евровидение-2019. Все потому, что победительница Нацотбора MARUV и Национальная общественная телерадиокомпания Украины не пришли к согласию при подписании контракта. Немало разногласий возникало из-за запланированных выступлений артистки в России и права на ее песню. В конце концов в НОТУ решили передать право представлять Украину на Евровидении-2019 другим финалистам. Однако артисты отказались занять место MARUV.