Как животные проходили пробы на роли: в сети появилось забавное видео с Робертом Дауни-младшим

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Роберт Дауни-младший / Скриншот из видеоролика

Уже меньше, чем через месяц, в большой украинский прокат выйдет фильм "Путешествие доктора Дулиттла" с Робертом Дауни-младшим. Создатели фильма решили пойти креативным путем и, кроме привычных трейлеров, публикуют в сети смешные видео со съемок и персональные обращения актера.

В мировом кинематографе принято, что за несколько месяцев или недель до премьеры в сети должны появляться новые постеры, трейлеры или тизеры. Однако создатели юмористической картины "Дулитл" решили выбрать другой, более креативный путь продвижения ленты.

А здесь новые постеры к комедии о докторе Дулиттле

Так, в начале декабря сеть подорвал ролик с Робертом Дауни-младшим, который сыграл в фильме главную роль. В видеообращении актер заговорил о неизвестной Ольге и украинском борще. А накануне, 12 декабря, на видеохостинге YouTube появилось видео с актером, который проводил кастинг среди зверей.

Добавим, что фильм "Путешествие доктора Дулиттла" выйдет в украинских кинотеатрах уже 9 января 2020 года.

Роберт Дауни-младший проводит кастинг зверям: смешное видео

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голливуд Кино
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