Как знаменитости украсили новогодние елки: яркая подборка
Мир уже охватила предновогодняя лихорадка. Люди с восторгом покупают родным подарки и украшают свои дома милым декором. Исключением не стали и знаменитости, которые показали, как они готовятся к праздникам.
Модели, актеры и певцы не удержались от публикации новогодних елок, которые украсили собственноручно. Имея неограниченные финансовые возможности, они с креативностью подошли к декорированию праздничных деревьев. Журналисты LifeStyle 24 подобрали самые эффектные снимки елок, которые знаменитости засветили в сети.
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Дженнифер Лопес
Эмили Ратажковски
Кьяра Ферраньи
Миранда Керр
Жозефин Скривер
Синди Кроуфорд
Кайли Дженнер
Хайди Клум
Оля Цибульская
Злата Огневич
Мелания Трамп
Источник: 24 Канал
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