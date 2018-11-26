Как знаменитости украсили новогодние елки: яркая подборка

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Как звезды украсили новогодние елки
Как звезды украсили новогодние елки / www.manager.bg

Мир уже охватила предновогодняя лихорадка. Люди с восторгом покупают родным подарки и украшают свои дома милым декором. Исключением не стали и знаменитости, которые показали, как они готовятся к праздникам.

Модели, актеры и певцы не удержались от публикации новогодних елок, которые украсили собственноручно. Имея неограниченные финансовые возможности, они с креативностью подошли к декорированию праздничных деревьев. Журналисты LifeStyle 24 подобрали самые эффектные снимки елок, которые знаменитости засветили в сети.

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Дженнифер Лопес

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Эмили Ратажковски

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

Кьяра Ферраньи

Миранда Керр

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miranda (@mirandakerr)

Жозефин Скривер

Синди Кроуфорд

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cindy Crawford (@cindycrawford)

Кайли Дженнер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Хайди Клум 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

Оля Цибульская

Злата Огневич

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Мелания Трамп

 

Теги: Мода LifeStyle Новогодние праздники Музыка
Источник: 24 Канал
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