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Как звезда Playboy: Леся Никитюк поделилась сексуальным фото в белье

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Леся Никитюк является одной из самых популярных украинских ведущих и блогерок. За страницей блондинки следят более 3 миллионов пользователей сети, поэтому каждый день она удивляет их новыми сообщениями. В преддверии 8 Марта Леся Никитюк решила порадовать поклонников провокационным снимком.

Перед камерой Леся Никитюк появилась в сексуальных черных трусах, которые имели дополнительную полоску на талии. К ним ведущая подобрала эффектный топ с пышными рукавами, которые считаются трендом этого сезона. Позировала украинская красавица в комнате на фоне окна, продемонстрировав поклонникам, как можно сделать сексуальное фото, которое напоминало бы стиль Playboy.

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"С весной вас! Любите и будьте любимыми! Забывайте все свои комплексы, выбрасывайте из головы плохие мысли! Верьте в себя, вы лучшие! Каждая из нас найдет свое счастье! Если падаете, сделайте сексуальную фотку и вперед к новому", – посоветовала Леся Никитюк.


Леся Никитюк в сексуальном белье / Instagram / @lesia_nikituk

Авторами кадров выступил тандем фотографов, которые в сети обозначены как Vicoolya & Saida. Они признались, что Леся Никитюк для обольстительной съемки примерила топ от GoldVintage Concept Store, украшения CHANEL и нижнее белье от Anabel Arto и Victoria's Secret. А вот для какого проекта ведущая позировала в таком откровенном наряде, пока неизвестно.


Сексуальная Леся Никитюк​ / Instagram / @vicoolyasaida


Ведущая Леся Никитюк в нижнем белье​ / Instagram / @vicoolyasaida

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Леся Никитюк Новости LifeStyle Эротика
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