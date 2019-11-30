Как звездное небо: Марион Котияр ошеломила выходом на кинофестивале в Марракеше
44-летняя французская актриса Марион Котийяр посетила в роскошном образе Международный кинофестиваль в Марракеше в пятницу, 29 ноября.
Марион Котияр для выхода на красную дорожку 18-ой церемонии открытия Международного кинофестиваля в Марракеше подготовила сказочный наряд. К слову, президентом жюри в этом году избрана актриса Тильда Суинтон.
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Марион надела для кинофестиваля черное платье из коллекции Chanel, которое состоит из блузки и пышной юбки-макси. Наряд, украшенный стразами, напоминает вечернее небо со звездами. Французская актриса дополнила свой образ узким поясом на талии и часами на левой руке.
На мероприятие также приехали Наоми Уоттс, Кьяра Мастроянни, Мариса Беренсон и другие знаменитости.
Марион Котияр / Getty Images
Марион Котияр / Getty Images