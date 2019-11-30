Как звездное небо: Марион Котияр ошеломила выходом на кинофестивале в Марракеше

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Марион Котияр / www.gettyimages.com

44-летняя французская актриса Марион Котийяр посетила в роскошном образе Международный кинофестиваль в Марракеше в пятницу, 29 ноября.

Марион Котияр для выхода на красную дорожку 18-ой церемонии открытия Международного кинофестиваля в Марракеше подготовила сказочный наряд. К слову, президентом жюри в этом году избрана актриса Тильда Суинтон.

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Марион надела для кинофестиваля черное платье из коллекции Chanel, которое состоит из блузки и пышной юбки-макси. Наряд, украшенный стразами, напоминает вечернее небо со звездами. Французская актриса дополнила свой образ узким поясом на талии и часами на левой руке.

На мероприятие также приехали Наоми Уоттс, Кьяра Мастроянни, Мариса Беренсон и другие знаменитости.

Маріон Котіяр
Марион Котияр / Getty Images

Маріон Котіяр
Марион Котияр / Getty Images

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Голливуд LifeStyle Стиль и мода
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