Какие знаменитости возглавили рейтинг с фейковыми "фолловерами" в Instagram: неожиданные детали

Одна из американских компаний решила провести интересное исследование с самой популярной социальной сетью – с Instagram. Им удалось исследовать, что у таких звезд как Ким Кардашян и Эллен Дедженерес немалая доля поклонников оказалась ботами.

Над так называемым антирейтингом работала компания ICMP. С помощью программы iG Audit им удалось вычислить процент нереальных страниц в подписчиках знаменитостей с многомиллионной аудиторией. Об этом сообщает издание HypeBeast.

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Программа проанализировала Instagram-страницы многих звезд, изучая их аудиторию и, как выяснилось, результаты исследования являются неутешительными для кумиров миллионов. Почти половина "фолловеров" знаменитостей оказалась ненастоящей.

Антирейтинг с фейковыми поклонниками возглавила популярная телеведущая Эллен Дедженерес. Количество ботов на ее Instagram-странице достигает 58%. На втором месте остановился хип-хоп группа BTS, среди их поклонников 48% фейковых аккаунтов. У Кортни Кардашьян доля нереальных страниц составила 49%, а у ее сестер Ким и Хлои – по 44%. Также в список попала певица Ариана Гранде и Майли Сайрус. Их процент ботов составляет 46% и 45% соответственно.

Скриншоты со страниц знаменитостей