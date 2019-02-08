Какой сценарист заслуживает победу на Оскаре-2019: Ваше мнение

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Какой сценарист заслуживает победу на Оскаре-2019
Какой сценарист заслуживает победу на Оскаре-2019 / Коллаж: 24 канал

Уже через несколько недель весь мир узнает, кто же удостоится престижных премий Оскар за заслуги в кинематографе. А пока журналисты LifeStyle 24 хотят поинтересоваться у своих читателей, кто имеет больше всего шансов одержать победу в номинации "Лучший оригинальный сценарий".

Ни для кого не секрет, что одну из главных ролей в создании фильма играют сценаристы. Именно им предстоит построить логические диалоги и содержательный сюжет, чтобы игра актеров выглядела органичной. Ни один фильм не спасут дорогие декорации, высокооплачиваемые актеры или сюжет, если диалоги будут скучными, банальными или совсем абсурдными. Поэтому не стоит забывать о важности работы сценаристов, ведь именно они создают культовые фразы, которые мы знаем и даже пользуемся ими в быту до сих пор.

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Ранее редакция LifeStyle 24 создала ряд опросов, в которых можно было проголосовать за своих любимых актеров, режиссеров и лучшие фильмы среди номинантов премии Оскар-2019. Теперь нам интересно узнать, какой сценарист заслуживает получить престижную награду на главной кинопремии мира. Голосуйте за своего фаворита!

 

91 церемония вручения кинопремии Оскар состоится 24 февраля 2019 года традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.

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Теги: LifeStyle Опрос 24 Голливуд Оскар Оскар-2019 Награды Кино
Источник: 24 канал
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