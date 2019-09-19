Какую музыку слушают украинцы: интересные результаты опроса

На днях в Украине прошел социологический опрос относительно музыкальных предпочтений. Респондентами стали 2000 человек в возрасте от 18 лет. Украинцы откровенно рассказали, каким стилям музыки они отдают предпочтение.

Известно, что опрос провела Социологическая группа "Рейтинг", которая опубликовала результаты на своем официальном сайте.

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По их данным, самыми любимыми стилями для украинцев являются поп (26%), классическая (25%) и народная музыка (21%), а также шансон (18%) и рок (14%). Танцевальную и клубную музыку выбрали 12% и 8% респондентов, а джаз – 7%. Всего 4% людей заявили, что не любят музыку и крайне редко слушают какие-то композиции.

Интересным было и сравнение музыкальных предпочтений среди женщин и мужчин. По данным соцопроса, девушки больше любят классическую, танцевальную и поп-музыку. Зато среди мужчин преобладают показатели в категории рок, шансон, рэп и электронная музыка.



Какую музыку слушают украинцы: результаты соцопроса / Фото: Рейтинг

Кроме этого, представители группы "Рейтинг" сравнили полученные данные с результатами опросов за последние 10 лет. Оказалось, что любителей поп-музыки стало существенно меньше, хоть именно этот стиль и возглавил рейтинг. Вдвое меньше людей слушают романсы. В то же время экспертов поразила популярность классической музыки: количество людей, которые выбрали этот стиль, увеличилось на 5%, превзойдя шансон и фолк. Прибавилось и количество приверженцев рока и рэпа.

Старшее поколение, как и ожидалось, выбирало классическую, бардовскую и народную музыку, шансон, романсы, а младшее – поп, рок, диско, клубные, электронные композиции, а также рэп и хип-хоп. Также эксперты установили: чем выше уровень образования, тем больше респонденты любят классику, рок и джаз.