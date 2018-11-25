Какую сумму в день зарабатывает автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг: потрясающие данные

93 Читати новину українською
Джоан Роулинг
Джоан Роулинг / www.instagram.com/rowlingnews

53-летняя британская писательница и автор серии романов о Гарри Поттере назвала сумму, которую зарабатывает в месяц и за день. Значительную часть из своего заработка Джоан Роулинг отдает на благотворительность.

Джоан Роулинг – сценаристка и кинопродюсер, однако мировое признание она получила после выпуска серии книг о Гарри Поттере. Первая часть романа впервые была опубликована в июне 1997 года.

Читайте также: Актер Майкл Дуглас смутил неожиданным заявлением о возможной алкозависимости его детей: детали

Тираж книг составил более 400 миллионов экземпляров, а франшиза на фильм Джоан Роулинг составила более, чем пять миллиардов фунтов стерлингов. О ее состоянии можно было только догадываться, однако писательница решила не скрывать свои заработки и назвала приблизительную сумму, которую получает каждый месяц.

Джоан Роулінг та Емма Уотсон

Джоан Роулинг и Эмма Уотсон / Instagram @rowlingnews

За один месяц Джоан зарабатывает 6 190 042 фунтов стерлингов (7 935 386,24 долларов), соответственно, можно вычислить, что счет в день пополняется на £ 203 508 (260 889,12 $) и £ 8,480 (10,870 $) в час. Несмотря на свое богатство, писательница не теряет доброты в сердце и выделяет огромные суммы на благотворительность. Поэтому в течение последних лет 53-летняя Джоан отдала в благотворительные фонды 110 миллионов фунтов стерлингов из своего бюджета.

Теги: LifeStyle Голливуд Гарри Поттер Литература
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
сегодня 11:10 Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
3245
Черная пятница 2018: дата в Украине
23 ноября 13:16 Черная пятница 2018: дата в Украине
22637
Элегантность на каждый день: как осенью одеться в стиле француженки Бриджит Макрон
22 ноября 15:42 Элегантность на каждый день: как осенью одеться в стиле француженки Бриджит Макрон
1347
Крем-супы зимой: ТОП-4 рецепта нежного блюда
22 ноября 15:00 Крем-супы зимой: ТОП-4 рецепта нежного блюда
Юлія Девда 576
Международный День сыновей: искренние поздравления в стихах
22 ноября 14:19 Международный День сыновей: искренние поздравления в стихах
1244
Как празднуют День благодарения в США: история и традиции
22 ноября 11:44 Как празднуют День благодарения в США: история и традиции
1929
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук