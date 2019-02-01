Калифорнийская красавица: горячие фото Жасмин Тукс – "ангела" Victoria's Secret

Сегодня свое 28-летие празднует одна из самых успешных моделей современности – Жасмин Тукс. Калифорнийка уже более 10 лет находится в модельном бизнесе, поэтому неудивительно, что она является любимицей миллионов поклонников, а ведущие модельеры, редакторы модных журналов и лучшие фотографы мира стремятся привлечь девушку к сотрудничеству.

В фэшн-индустрии Жасмин появилась в возрасте 15 лет. Билет в успешное будущее подарила ей мама, которая в то время работала стилистом. Уже в 19 лет американская модель подписала свой первый взрослый контракт. Сейчас же модель относится к одному из лучших модельных агентств мира IMG Models. Сегодня она выходит на подиумы люксовых брендов вместе с такими знаменитостями, как Джиджи и Белла Хадид, Кайя Гербер, Эмили Ратаковски и многими другими звездами. В 2015 году стала "ангелом" Victoria's Secret.

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Жасмин украсила десятки обложек глянцевых изданий, в число которых входит Vogue, Harper's Bazaar, Marie Claire, ELLE и другие. Звезда с удовольствием публикует моменты из своей жизни на странице в Instagram, за которой следит 3,4 миллиона подписчиков. Недавно звезда бельевого бренда Victoria's Secret запустила оздоровительный проект JoJa, в которой с коллегой-моделью и лучшей подругой Жозефин Скривер показывает спортивные тренировки, дает советы по здоровому питанию и выпускает линейки спортивной одежды. Кроме съемок для кампейнов брендов, Тукс успевает загорать на райских отдыхах и поддерживать личную жизнь с любимым.

Успехом Жасмин Тукс можно только восхищаться, поэтому предлагаем поделиться с читателями LifeStyle 24 подборкой самых горячих фотографий модели-красавицы как результатом ее упорных тренировок и тяжелой модельной работы.



Жасмин Тукс / Instagram / @jastookes



Жасмин Тукс / Instagram / @jastookes



Жасмин Тукс / Instagram / @jastookes



Жасмин Тукс / Instagram / @jastookes



Жасмин Тукс / Instagram / @jastookes



Жасмин Тукс / Instagram / @jastookes



Жасмин Тукс / Instagram / @jastookes



Жасмин Тукс / Instagram / @jastookes



Жасмин Тукс / Instagram / @jastookes