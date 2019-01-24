Камалия кардинально сменила имидж ради съемок нового клипа: фотодоказательство

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Камалия сменила прическу
Камалия сменила прическу / Instagram/ @kamaliyaofficial

Знаменитая украинская певица пожертвовала своими длинными волосами ради красивой картинки в новом видеоклипе. Камалия решилась кардинально изменить прическу, чтобы предстать в новом амплуа.

Недавно Камалия рассказала поклонникам, что ей выпала возможность стать лицом польского бренда и похвасталась эффектными фотографиями. На снимках для кампейна певица предстала в ярких образах и с красивыми длинными локонами.

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Так, после рекламной съемки с польским брендом, Камалия поразила кардинальными изменениями имиджа. Артистка решилась обрезать свои длинные волосы и теперь пополнила ряды девушек, которые носят короткое каре.

Певица сменила прическу ради съемок в новом клипе на песню "Вільна". Она опубликовала снимок в новом образе на своей страничке в Instagram, спросив у поклонников, нравится ли им ее новая прическа. На что они расхвалили ее решение, однако добавили, что с длинными волосами тоже было красиво.

Камалія змінила зачіску обстригла волосся
Камалия изменила прическу ради съемок в новом клипе / Instagram / @kamaliyaofficial

Камалія
Камалия с новой прической / Instagram / @kamaliyaofficial

Теги: LifeStyle Красота
Источник: 24 канал
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