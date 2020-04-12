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Камалия посоветовала мультфильмы о семейных ценностях: звездная подборка

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Камалия посоветовала мультфильмы о семейных ценностях / Instagram / @kamaliyaofficial

Сейчас семьи по всему миру оказались на самоизоляции дома. Звездная мамочка Камалия посоветовала пять мультфильмов, которые помогут развлечь детей в условиях карантина. Картины посвящены экранизации семейных ценностей в доступной форме.

Согласно общенациональному карантину, украинцы должны оставаться дома, чтобы остановить распространение коронавируса. Однако детей, которые были вынуждены оставить обучение в школе и садиках, довольно сложно развлечь в четырех стенах. Камалия решила посоветовать полезные мультфильмы для досуга.

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Звездная мама 6-летних девочек-близняшек по собственному опыту знает, что заботиться о воспитании детей 24 часа в сутки – непросто. На личной странице в инстаграме она опубликовала подборку детских мультфильмов, которые демонстрируют семейные ценности.

Подборка мультфильмов от Камалии

  • ​"Лило и Стич" – мультик о том, что семья там, где никто не бросит и не предаст, где тебя примут со всем твоим "инопланетянством" и недостатками.
  • "Тайна Коко" и "Книга жизни" – мультфильмы очень осторожно проводят через тему смерти. В них хорошо рассказывается о связи всех в роду, о предназначении, дружбе и силе.
  • "Цыпленок Цыпа" – это мультфильм можно смотреть даже ради одной фразы папы главного героя: "Жаль, что ты решил, что мою любовь нужно заслужить".
  • "Суперсемейка" – после этого мультфильма хорошо говорить о "суперсилах", которые доступны не только супергероям. А еще можно поговорить о том, в какое чудовище может превратиться наша обида.
  • "Стражи легенд" – о вере в чудеса, о том чуде, которое мы храним в своих детских воспоминаниях, о том, что смех может победить страх.

 

Автор: Марина Джура
Теги: Карантин в Украине 2020 LifeStyle Звездные дети Кино Итоги LifeStyle 24
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