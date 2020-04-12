Камалия посоветовала мультфильмы о семейных ценностях: звездная подборка

Сейчас семьи по всему миру оказались на самоизоляции дома. Звездная мамочка Камалия посоветовала пять мультфильмов, которые помогут развлечь детей в условиях карантина. Картины посвящены экранизации семейных ценностей в доступной форме.

Согласно общенациональному карантину, украинцы должны оставаться дома, чтобы остановить распространение коронавируса. Однако детей, которые были вынуждены оставить обучение в школе и садиках, довольно сложно развлечь в четырех стенах. Камалия решила посоветовать полезные мультфильмы для досуга.

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Звездная мама 6-летних девочек-близняшек по собственному опыту знает, что заботиться о воспитании детей 24 часа в сутки – непросто. На личной странице в инстаграме она опубликовала подборку детских мультфильмов, которые демонстрируют семейные ценности.

Подборка мультфильмов от Камалии