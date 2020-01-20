Камерон Диаз впервые появилась на публике после рождения дочери: фото

Голливудская актриса Камерон Диаз впервые стала мамой в 47 лет. Это событие произошло в начале января. Недавно звезда впервые появилась на публике в статусе мамы.

Новостью о материнстве Камерон Диаз поделилась со своими поклонниками в инстаграме. Тогда радости актрисы не было предела. У нее с мужем, вокалистом группы Good Charlotte, Бенджи Мэдденом родилась дочь.

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На днях Камерон впервые после родов появилась на публике. Звездную мамочку заметили в Лос-Анджелесе. Она была одела в джинсы и цветной уютный свитер. Привлек внимание новый цвет волос актрисы, который теперь с розовым оттенком.

Серьги-кольца и макияж в естественных тонах добавляют ее образу нежности, а бордовый маникюр стал ярким акцентом. В руках звезда держит айфон, очки и блокнот. А дополняет ее обычный образ экосумка.

Напомним, после свадьбы Камерон Диаз в течение нескольких лет пыталась забеременеть, но это ей так и не удалось. Как писало издание In Touch, актриса смогла стать мамой благодаря искусственному оплодотворению.