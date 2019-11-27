Камила Кабельо ошеломила признанием: что украла звезда у королевской семьи

Известная кубино-американская певица рассказала об остроумном инциденте во время посещения Кенсингтонского дворца. Во время своего визита девушка украла карандаш, чтобы иметь сувенир на память. На такой поступок ее спровоцировал радиоведущий. Герцоги Кембриджские на признание отреагировали сдержанно.

В конце октября Кейт Миддлтон и принц Уильям четвертый год подряд пригласили 10 финалистов конкурса "Teen Hero" от BBC Radio для награждения. Среди звездных гостей на торжестве присутствовали знаменитая певица Камила Кабельо и радиоведущий Грег Джеймс. Пока подростки, которых отметили за добрые дела и помощь другим, радовались посещению резиденции герцогов, звезды тоже придумали занятия для развлечений.

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В последнем интервью для BBC Radio Камила Кабельо призналась, что во время осмотра Кенсингтонского дворца Грег Джеймс спровоцировал ее на кражу. Он хотел проверить, решится ли девушка украсть что-то на память в королевской семье.

22-летняя звезда поддалась на провокацию и прихватила с собой карандаш.

И ты решил бросить мне вызов? Никто не имеет права брать меня на "слабо". Поэтому я сделала это. А потом ты, Грег, взял и заорал кому-то из службы дворца, что я воровка: "Она украла карандаш. Смотрите!". Я так испугалась, что сразу же спрятала его в мамину сумку. Она хотела вернуть его обратно, но было уже поздно,

– остроумно рассказала певица.

Интервью она закончила извинением перед Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Исполнительница объяснила, что на такой шаг решилась из-за стечения случайных обстоятельств.

На провокационную новость официальная страница Кенсингтонского дворца в твиттере отреагировала только смайликом в комментариях.