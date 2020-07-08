Известный американский рэпер Канье Уэст, который создал ажиотаж вокруг своего заявления о намерении стать президентом США, теперь признался, что будет баллотироваться на эту должность, как независимый кандидат.

В современном шоу-бизнесе Канье Уэст является одной из наиболее высокооплачиваемых знаменитостей. Муж светской львицы Ким Кардашян активно развивает свой бизнес и занимает места в рейтингах миллиардеров. В интервью изданию Forbes он рассказал о своих планах и ответил на интересные вопросы.

К теме Канье Уэст баллотируется в президенты США: какие у него шансы

Канье Вест – независимый кандидат в президенты США

Рэпер заявил, что намерен баллотироваться в президенты Соединенных Штатов Америки как независимый кандидат. Такие слова артиста вызвали фурор, ведь преимущественно на пост главы государства претендуют республиканцы и демократы.

Я иду в президенты, чтобы победить,

– заявил Канье.

Похоже, что Уэст настроен серьезно, однако вряд ли ему удастся заручиться поддержкой избирателей в 50 штатах. Несмотря на то, что он всемирно известный музыкант, победить в президентских выборах будет трудно.

Выборы – это политическая игра, которая требует большого количества вложенных средств и усилий. Поскольку до выборов осталось всего 3 месяца, то Канье Уэсту будет сложно реализовать все то, над чем другие кандидаты работают в течение нескольких лет.

Которые беспартийные политики были президентами США?

Независимым кандидатом, которому удалось стать президентом Соединенных Штатов Америки, был Джордж Вашингтон. Он стал первым главой государства и занимал эту должность два срока – с 1789 по 1797 год. Именно Вашингтон был главнокомандующим Континентальной армии. Он возглавлял Филадельфийский конвент 1787 года, на котором была принята Конституция. Именно Вашингтон заложил основные устои института президентства. Однако при его правлении оставалась нестабильной экономическая ситуация в стране.

Отметим, действующий президент США Дональд Трамп также баллотируется в выборах 2020 года. Однако он выдвигает свою кандидатуру от республиканцев.