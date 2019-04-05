Каннский кинофестиваль: режиссер Клер Дени возглавит жюри конкурса короткометражного кино

Ежегодное международное событие – Каннский кинофестиваль – соберет лучших представителей киноиндустрии с 14 по 25 мая. В этом году французский кинорежиссер и сценарист Клер Дени возглавит жюри конкурса короткометражных фильмов и Cinefondation (программа, в рамках которой показываются студенческие работы).

Клер Дени – французский кинорежиссер, снявшая 13 художественных фильмов, четыре из которых были показаны на фестивале в Каннах. Как сообщает пресс-служба кинофестиваля, сценарист возглавит жюри конкурса короткометражного кино и Cinefondation.

Читайте также: Королевская любовь: в сети появился первый трейлер к фильму о принце Гарри и Меган Маркл

Настоящая искательница приключений, она сформировала особый стиль наблюдения и экспериментов в течение всего своего творческого пути, ориентируясь между самоанализом и открытостью мира,

– рассказывают организаторы о Клер Дени.

К слову, 72-е по счету событие возглавит мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту. В прошлом году Каннский кинофестиваль возглавляла австралийская киноактриса Кейт Бланшетт. Тогда же фестиваль проходил с 8 по 19 мая.