Каннский кинофестиваль: режиссер Клер Дени возглавит жюри конкурса короткометражного кино

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Клер Дени
Клер Дени / www.gettyimages.com

Ежегодное международное событие – Каннский кинофестиваль – соберет лучших представителей киноиндустрии с 14 по 25 мая. В этом году французский кинорежиссер и сценарист Клер Дени возглавит жюри конкурса короткометражных фильмов и Cinefondation (программа, в рамках которой показываются студенческие работы).

Клер Дени – французский кинорежиссер, снявшая 13 художественных фильмов, четыре из которых были показаны на фестивале в Каннах. Как сообщает пресс-служба кинофестиваля, сценарист возглавит жюри конкурса короткометражного кино и Cinefondation.

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Настоящая искательница приключений, она сформировала особый стиль наблюдения и экспериментов в течение всего своего творческого пути, ориентируясь между самоанализом и открытостью мира,
– рассказывают организаторы о Клер Дени.

 

К слову, 72-е по счету событие возглавит мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту. В прошлом году Каннский кинофестиваль возглавляла австралийская киноактриса Кейт Бланшетт. Тогда же фестиваль проходил с 8 по 19 мая.

 

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Награды Каннский кинофестиваль Новости культуры
Источник: LifeStyle 24
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