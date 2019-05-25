Каннский кинофестиваль: топ-10 самых эффектных образов звезд

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Моника Беллуччи
Моника Беллуччи / www.gettyimages.com

72 ежегодный Каннский кинофестиваль в 2019 году завершается 25 мая. В течение 10 дней множество знаменитостей прилетали в Канны и готовили роскошные наряды, в которых "красовались" на красной дорожке перед прицелом десяток камер.

Традиция Каннского кинофестиваля берет свое начало с 1939 года. С тех пор ежегодно в мае происходит одно из самых масштабных кинособытий мира, на которую приезжают около 35 тысяч профессионалов из разных отраслей, чтобы оценить киноленты или получить награды.

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Для женщин обязательным дресс-кодом является изысканные платья или же костюмы и обувь на каблуках. Кто-то выбирал лаконичные платья, в то время, как другие пытались выделиться и выбирали яркие и эффектные наряды. Невозможно выбрать лучшие образы, ведь каждый день сотни звезд поражали своим внешним видом.

Редакция LifeStyle 24 подготовила субъективную подборку 10 лучших образов звезд на Каннском кинофестивале 2019.

Топ-10 самых эффектных образов на Каннском кинофестивале 2019


Медисон Хедрик / Getty Images


Приянка Чопра / Getty Images


Эмбер Хьорд / Getty Images


Кьяра Ферраньи / Getty Images


Эль Фаннинг / Getty Images


Дуа Липа / Getty Images


Элизабет Гулар / Getty Images


Кендалл Дженнер / Getty Images


Моника Беллуччи / Getty Images


Марион Котийяр / Getty Images

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Теги: Голливуд Новости LifeStyle LifeStyle Мода Каннский кинофестиваль
Источник: LifeStyle 24
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