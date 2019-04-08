Кара Делевинь примерила романтичное платье на презентацию коллекции Dior: фото

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Кара Делевинь в Сеуле
Кара Делевинь в Сеуле / www.gettyimages.com

Знаменитая модель Кара Делевинь в 26 лет не отказывает себе в вечеринках, поэтому ежемесячно посещает немало светских мероприятий. На днях звезда стала приглашенным гостем на презентации коллекции косметики от Dior.

Британская модель Кара Делевинь стала амбассадором новой бьюти-коллекции Dior Addict Stellar Shine. Именно поэтому манекенщица была желанным гостем на презентации косметики в Сеуле.

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На светское мероприятие Кара Делевинь пришла в романтическом образе. Модель надела нежно-розовое платье с пышной юбкой и кружевным корсетом. Наряд она подобрала символично, ведь в каждой помаде из коллекции Dior Addict Stellar Shine розовый пигмент.

Свой образ манекенщица дополнила туфлями-лодочками, которые добавили грации ее виду. Стильная прическа и едва заметный макияж завершили look Кары Делевинь.

Кара Делевінь на презентації колекції макіяжу від Dior

Кара Делевинь на презентации коллекции макияжа от Dior / Getty Images

Стоит отметить, что знаменитая британка охотно прошлась по подиуму и позировала фотографам. Кара Делевинь также сделала серию снимков с креативным директором Dior Питером Филлипсом, который является автором новой коллекции.

Модель Кара Делевінь у СеуліМодель Кара Делевинь в Сеуле / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Christian Dior Кара Делевинь Мода Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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