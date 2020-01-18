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Кара Делевинь в провокационном образе на мужском показе бренда Dior

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Модель и актриса Кара Делевинь / Instagram / @caradelevingne

Знаменитая британская актриса и бывшая модель не оставляет без внимания светские фэшн-мероприятия, давая повод для обсуждения в прессе своими экстравагантными образами. Так, звезда появилась в мужском костюме на голое тело, вызвав восторг публики своим вызывающим появлением.

27-летняя Кара Делевинь ошеломила провокационным образом на Неделе мужской моды в Париже, став одной из самых обсуждаемых персон показа коллекции осень-зима 2020/2021 французского модного дома Dior. Хотя с модельным бизнесом известная красавица попрощалась около пяти лет назад, однако ее любовь к модным трендам осталась неизменной.

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Для светского мероприятия Делевинь выбрала серый мужской костюм с удлиненным пиджаком и массивные черные ботинки. Звезда решила вместо традиционной белой рубашки совместить наряд с прозрачным бра, которое она охотно демонстрировала перед камерами. Киноактриса подчеркнула стройную талию кожаным ремнем и засветила подтянутое тело в экстравагантном наряде.

Свой дерзкий образ знаменитость дополнила множеством золотых украшений. Цепочка с изумрудным камнем только привлекла внимание к ее открытому декольте, а нежный браслет подчеркнул изящество ее фигуры.

кара делевінь
Кара Делевинь на показе бренда Dior / Getty Images

Однако не меньший восторг публики вызвала яркая прическа, автором которой стал талантливый парикмахер Джон Нолле. Он собрал волосы актрисы в низкий хвост с косым пробором, добавив оранжевое перо, которое напомнило традиционные украшения коренного населения Америки.

кара делевінь
Делевинь на показе бренда Dior / Getty Images

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Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Модные бренды Кара Делевинь
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