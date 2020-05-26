Карантин позади: Кендалл Дженнер вернулась к работе и снялась в Vogue

Американская супермодель Кендалл Дженнер уже вышла из режима самоизоляции и приняла участие в новой фотосессии для японского издания Vogue. Звезда примерила несколько стильных образов и продемонстрировала великолепную фигуру, идеальные параметры которой не потеряла на карантине.

24-летняя звезда из знаменитого семейства Кардашьян-Дженнер предстала на обложке июльской обложки Vogue Japan. Редакторы издания на своей странице в инстаграм отметили, что главной темой нового номера стала положительная энергия. В номере модель советовала, как сделать здоровым не только тело, но и разум и душу.

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Для фотосессии Кендалл надела несколько трендовых летних образов, на которые стоит обратить внимание всем поклонницам моды. На ней были вещи таких марок, как Azzedine Alaia, Salvatore Ferragamo, Longchamp и другие. Стильные джинсы, актуальные кроп-топы, нежные платья, легкие блузы и неизменный кожаный тренч – все это можно увидеть в фотоистории, которая была снята итальянским фэшн-фотографом Джампаоло Сгурой на роскошной вилле.

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