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Карантин позади: Кендалл Дженнер вернулась к работе и снялась в Vogue

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Кендалл Дженнер для Vogue Japan
Кендалл Дженнер для Vogue Japan / Vogue Japan, Giampaolo Sgura

Американская супермодель Кендалл Дженнер уже вышла из режима самоизоляции и приняла участие в новой фотосессии для японского издания Vogue. Звезда примерила несколько стильных образов и продемонстрировала великолепную фигуру, идеальные параметры которой не потеряла на карантине.

24-летняя звезда из знаменитого семейства Кардашьян-Дженнер предстала на обложке июльской обложки Vogue Japan. Редакторы издания на своей странице в инстаграм отметили, что главной темой нового номера стала положительная энергия. В номере модель советовала, как сделать здоровым не только тело, но и разум и душу.

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Допис, поширений Vogue Japan (@voguejapan)

 

Для фотосессии Кендалл надела несколько трендовых летних образов, на которые стоит обратить внимание всем поклонницам моды. На ней были вещи таких марок, как Azzedine Alaia, Salvatore Ferragamo, Longchamp и другие. Стильные джинсы, актуальные кроп-топы, нежные платья, легкие блузы и неизменный кожаный тренч – все это можно увидеть в фотоистории, которая была снята итальянским фэшн-фотографом Джампаоло Сгурой на роскошной вилле.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений art8amby (@art8amby)

 

 

Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода Vogue Кендалл Дженнер Мода
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