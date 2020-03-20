Карантин продолжается: Робби Уильямс устроил онлайн-концерт

Известный британский певец Робби Уильямс присоединился к числу артистов, которые поддерживают поклонников с помощью онлайн-концертов. В такое сложное время исполнитель придерживается карантина и призывает к этому всех.

Во время вспышки пандемии коронавируса в мире каждый пытается хоть как-то улучшить ситуацию в своем обществе. Несмотря на то, что пришлось отменить все запланированные концерты и фестивали, музыканты из разных уголков мира устраивают онлайн-выступления для того, чтобы немного наполнить мир нотками позитива. К артистам присоединился также британский исполнитель Робби Уильямс.

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46-летний певец вышел в прямой эфир в инстаграме, который длился целый час. Читатели могли насладиться любимыми песнями и послушать полезные советы от кумира. Такой перформанс Робби назвал "коронакараоке".

Онлайн-концерт Робби Уильямса: смотрите видео онлайн

Отметим, по состоянию на 19 марта, в Украине зафиксировали 26 случаев заражения коронавирусом, 3 из которых летальные: в Радомышле, Ивано-Франковске и в Черновицкой области. Всего в мире почти 245 тысяч подтвержденных случаев коронавируса. Более 10 тысяч смертей и более 86 тысяч человек выздоровели. Людей призывают оставаться дома, чтобы уменьшить риск инфицирования.



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