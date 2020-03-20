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Карантинные будни: Джамала, O.Torvald та Тарабарова дают онлайн-концерты

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С концертных площадок – в мир онлайна. Украинские и мировые звезды один за другим приглашают на свои выступления в сети. Если сейчас мы не можем собраться вместе, это не означает, что должны ограничить общение в соцсетях. Особенно, во время таких испытаний единомышленники просто обязаны держаться вместе.

O.Torvald

Группа О. Torvald собирает "своих людей" у экранов 20 марта. Приглашает присоединиться лично фронтмен группы Женя Галич.

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Слушатели будут иметь возможность пообщаться с участниками группы, и даже выиграть билеты на предстоящие концерты.

Видео: эксклюзивное видеоприглашение от Жени Галича

Светлана Тарабарова

Певица Светлана Тарабарова советует всем оставаться дома, и сама придерживается этого совета. На своей странице в Инстаграме она делится с подписчиками тем, как проводит карантин вместе с семьей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ви вдома на карантині? Ні, насправді ви рятуєте країну. ⠀ Рятуєте друзів, батьків та дітей. Це не просто, але ми з вами. І нас багато. ⠀ Долучайся до кампанії @kanalukraina - #Українавдома! і до зустрічі у четвер на наших з вами online квартирниках ⠀ P.s.: так ми проводимо сьогоднішній вечір чоловіки артисток реально в плюсі завдяки карантину ? Борщ мій мої зацінили)) А ви готуєте ?) ⠀ #УКРАЇНАВДОМА #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики #карантин

Публикация от @ tarabarova

Также каждый четверг певица проводит концерты онлайн в инстаграме. Такой формат позволяет общаться с аудиторией.

Юлия Санина

Юлия Санина запустила концертный флешмоб. Несколько дней назад фронтмен группы The Hardkiss сама сыграла вживую для поклонников. Транслировали выступление на странице в фейсбук и Инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня буду петь online. Я музыкант. И в такое странное, сложное время я буду делать то, что умею и люблю, то, что должна - петь для вас:) Приглашаю своих коллег присоединиться к музыкальному флешмобу и порадовать людей, отвлечь их от тяжёлых мыслей. Передаю эстафету невероятным и талантливым девушкам @tina_karol и @jamalajaaa ️ Встретимся в 20:00 по Киеву online в Instagram.

Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

Кто пропустил онлайн-концерт Юлии Саниной, может его пересмотреть в сети. Также на ютубе можно посмотреть двухчасовое шоу группы The Hardkiss "Железная ласточка".

Смотрите онлайн концертное шоу "Железная ласточка":

Эстафету концертов в сети Юлия Санина передала другим артистам.

Джамала

Почти сразу отозвалась Джамала, которая тоже ответственно придерживается карантина.

Артем Пивоваров

Артем Пивоваров анонсировал онлайн-концерт, который состоится 21 марта в 18:00.

Мои любимые стихийные слушатели. Мы с вами так тепло и атмосферно провели предварительный прямой эфир в Инстаграме, что я решил проводить такие эфиры чаще. В следующий раз мы проведем его уже в субботу, 21 марта, в 18:00, но на этот раз – на ютубе,
– отметил певец.

Сергей Бабкин, группа "Фиолет", певец Меловин уже провели свои лайв.

Видео: комментарий фронтмена группы "Фиолет" Сергея Мартынюка

Стоит следить за своими любимыми артистами в соцсетях, ведь впереди как минимум 2 недели карантина. Поэтому нельзя предсказать, какой артист или группа следующим присоединится к такой важной и позитивной инициативе.

Искусство не имеет границ. И концерты не только украинских, но и мировых звезд можно проводить на расстоянии.

Крис Мартин

Крис Мартин, фронтмен группы Coldplay, сыграл онлайн-концерт для поклонников.

Робби Уильямс

Известный британский певец Робби Уильямс также присоединился к артистам, которые поддерживают поклонников с помощью онлайн-концертов.

Смотрите онлайн-концерт Робби Уильямса:

Кроме этого, всегда можно посмотреть концерты любимых артистов в записи. От Nirvana до Леди Гаги или Бейонсе.

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Автор: Елизавета Герасимюк
Теги: Карантин в Украине 2020 Новости LifeStyle LifeStyle Музыка The Hardkiss Светлана Тарабарова Джамала O.Torvald
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