Карантинные будни: Джамала, O.Torvald та Тарабарова дают онлайн-концерты

С концертных площадок – в мир онлайна. Украинские и мировые звезды один за другим приглашают на свои выступления в сети. Если сейчас мы не можем собраться вместе, это не означает, что должны ограничить общение в соцсетях. Особенно, во время таких испытаний единомышленники просто обязаны держаться вместе.

O.Torvald

Группа О. Torvald собирает "своих людей" у экранов 20 марта. Приглашает присоединиться лично фронтмен группы Женя Галич.

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Слушатели будут иметь возможность пообщаться с участниками группы, и даже выиграть билеты на предстоящие концерты.

Видео: эксклюзивное видеоприглашение от Жени Галича

Светлана Тарабарова

Певица Светлана Тарабарова советует всем оставаться дома, и сама придерживается этого совета. На своей странице в Инстаграме она делится с подписчиками тем, как проводит карантин вместе с семьей.

Также каждый четверг певица проводит концерты онлайн в инстаграме. Такой формат позволяет общаться с аудиторией.

Юлия Санина

Юлия Санина запустила концертный флешмоб. Несколько дней назад фронтмен группы The Hardkiss сама сыграла вживую для поклонников. Транслировали выступление на странице в фейсбук и Инстаграме.

Кто пропустил онлайн-концерт Юлии Саниной, может его пересмотреть в сети. Также на ютубе можно посмотреть двухчасовое шоу группы The Hardkiss "Железная ласточка".

Смотрите онлайн концертное шоу "Железная ласточка":

Эстафету концертов в сети Юлия Санина передала другим артистам.

Джамала

Почти сразу отозвалась Джамала, которая тоже ответственно придерживается карантина.

Артем Пивоваров

Артем Пивоваров анонсировал онлайн-концерт, который состоится 21 марта в 18:00.

Мои любимые стихийные слушатели. Мы с вами так тепло и атмосферно провели предварительный прямой эфир в Инстаграме, что я решил проводить такие эфиры чаще. В следующий раз мы проведем его уже в субботу, 21 марта, в 18:00, но на этот раз – на ютубе,

– отметил певец.

Сергей Бабкин, группа "Фиолет", певец Меловин уже провели свои лайв.

Видео: комментарий фронтмена группы "Фиолет" Сергея Мартынюка

Стоит следить за своими любимыми артистами в соцсетях, ведь впереди как минимум 2 недели карантина. Поэтому нельзя предсказать, какой артист или группа следующим присоединится к такой важной и позитивной инициативе.

Искусство не имеет границ. И концерты не только украинских, но и мировых звезд можно проводить на расстоянии.

Крис Мартин

Крис Мартин, фронтмен группы Coldplay, сыграл онлайн-концерт для поклонников.

Робби Уильямс

Известный британский певец Робби Уильямс также присоединился к артистам, которые поддерживают поклонников с помощью онлайн-концертов.

Смотрите онлайн-концерт Робби Уильямса:

Кроме этого, всегда можно посмотреть концерты любимых артистов в записи. От Nirvana до Леди Гаги или Бейонсе.



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