Караоке на колесах: Тарас Тополя представил новый трек и перепел хиты Винника и DZIDZIO

Лидер украинской группы "Антитела" Тарас Тополя стал героем нового развлекательного шоу "Караоке на колесах".

Премьера нового выпуска "Караоке на колесах" с ведущим Славой Деминым состоялась 3 декабря на YouTube-канале Люкс ФМ.

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Во время звездного путешествия Тарас презентовал новый трек группы "Антитела", который еще никто не слышал. Сейчас он без названия, однако зрители уже могут прослушать отрывок.

"Держи меня крепко, потому что вдруг на высоте забуду корни. Напомни, кем я был и кем я есть. Люби меня нежно", – звучат слова в романтической балладе о любви.

Смотрите выпуск развлекательного шоу "Караоке на колесах" с Тарасом Тополей:

Кроме того, Тарас Тополя перепел хит своей жены Alyosha "Калина" и песни Олега Винника, "Время и стекло", DZIDZIO и других артистов.