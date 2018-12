"Караоке на майдане" закрыли: кто из украинских звезд покорял народное шоу

После 20 лет успешного процветания развлекательную программу "Караоке на майдане" закрыли. Журналисты LifeStyle 24 решили вспомнить, какие знаменитости в свое время покоряли сердца украинцев на утреннем шоу.

Воскресное утро многих украинцев часто начинался с шоу "Караоке на майдане". Впоследствии проект Игоря Кондратюка приобрел такую популярность, что талантливая молодежь намеренно приезжала в столицу, чтобы завоевать свой билет в шоу-бизнес.

Однако после 20 лет успеха "Караоке на майдане" решили закрыть. 16 декабря на всем знакомой площадке отсняли последний выпуск легендарного шоу. Неизменный телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк признался, что проект, хоть и до сих пор остается любимым, стал несколько устаревшим.

"Караоке на майдане" для меня, как и для многих, стало отдушиной в жизни. Я выхожу перед своими зрителями и сам пою с ними, ни о чем не думая. Программа уже устарела, она придумана еще в прошлом веке. Однако каждый раз, приезжая с ней в новый город, я собираю на площадке более пяти тысяч человек,

– сказал автор проекта Игорь Кондратюк.

Многие украинцы стали участниками программы. Для многих звезд "Караоке на майдане" несколькоминутное выступление стало своеобразным билетом в мир отечественного шоу-бизнеса. Журналисты LifeStyle 24 решили вспомнить, какие артисты в свое время выходили на Крещатик перед толпой людей и пытались покорить их своим пением.

Тина Кароль



Тина Кароль / Instagram

Одна из самых известных артисток украинского шоу-бизнеса – Тина Кароль – с легкостью собирает стадионы поклонников на свои концерты. Ее голосом и грацией восхищается немало украинцев.

Но начинала свою вокальную карьеру талантливая Тина с "Караоке на Майдане". В 2005 году певица стыдливо отвечала на вопросы Игоря Кондратюка и призналась, что она только поступила на обучение в столичный Национальный авиационный университет. На Крещатике Тина Кароль исполнила песню Таисии Повалий "Сладким грехом".

Макс Барских



Макс Барских / Instagram

Макс Барских также начинал свою карьеру с талант-шоу. И хоть "Караоке на майдане" не стало для певца желанным билетом в мир шоу-бизнеса, его выступ вошел в историю развлекательного проекта.

На главную площадь столицы Николай Бортник (настоящее имя Макса Барских) вышел в 2007 году. Тогда артист, который учился на дизайнера, исполнил песню Димы Билана "Never let you go", что звучала на международном конкурсе "Евровидение". Во время своего выступления Макс Барских даже пытался скопировать движения российского вокалиста.

Дмитрий Каднай



Дмитрий Каднай / Instagram

По случаю судьбы, соперником Макса Барских был певец Дмитрий Каднай, который сейчас является одним из участников известного проекта KADNAY. Тогда же Игорь Кондратюк пошутил, что парень очень напоминает российского певца Стаса Пьеху. Над таким сравнением студент техникума лишь посмеялся. На шоу Дмитрий Каднай спел довольно сложную композицию из репертуара группы Queen.

Виталий Козловский



Виталий Козловский / Instagram

А вот для Виталия Козловского участие в шоу "Караоке на майдане" стало знаковым. Артист покорил продюсера проекта Игоря Кондратюка своим вокалом, что и стало ключом к его успеху.

Именно в "Караоке на майдане" и "Шанс" Виталий Козловский осуществил мечту многих украинцев: из неизвестного парня, который любил петь и был танцором у Русланы, он стал настоящей звездой.

Наталия Валевская



Наталия Валевская / Facebook

Талантливая Наталья Валевская покорила всю страну своим пением. Блондинка вышла на главную площадь страны в 2005 году, чтобы показать вокальные данные. Сила голоса Натальи Валевской потрясла не только ошарашенную толпу, но и главного продюсера Игоря Кондратюка.

Знаменитая певица выиграла шоу "Шанс" и стала прекрасным примером того, как девушка из Хмельницкого может завоевать место на большую сцену.

Виктория Смеюха



Виктория Смеюха из группы"НеАнгелы" / Instagram

Мало кто знает, что и Виктория Смеюха из группы "НеАнгелы" в свое время была участницей "Караоке на майдане" и "Шанс". Эффектная брюнетка запомнится зрителям исполнением легендарной песни Cher "Believe".

Александр Скичко



Александр Скичко / Instagram

Не только украинские вокалисты покоряли Крещатик. На развлекательном шоу "Караоке на майдане" также засветился популярный телеведущий Александр Скичко. И хотя вокальная карьера у зажигательного украинца не удалась, он прекрасно себя реализовал на телевидении.

Тарас Тополя и группа "Антитела"



Группа "Антитела" и их лидер Тарас Тополя

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя тоже выступал на "Караоке на майдане. Тогда еще не известный коллектив пригласили сыграть первую песню на телевидении. Молодые "Антитела" зажгли Крещатик своим треком "План".

Не менее эффектным было и выступление коллектива на проекте "Шанс". В эмоциональных ребятах еще тогда с модным рокерским стилем сложно узнать участников группы "Антитела".

MELOVIN

Это теперь Константина Бочарова знают все украинцы, ведь артист в 2018 году покорял сцену "Евровидения". А раньше певец был частым гостем шоу "Караоке на майдане". MELOVIN покорял зрителей шоу необычными образами и талантливым пением. Перед толпой украинцев он исполнил свою авторскую песню и известный хит певицы Адель "Hello".

Павел Табаков



Павел Табаков / Instagram

Украинский певец Павел Табаков тоже выступал на "Караоке на майдане". Сильный вокал артиста настолько понравился украинцам, что в программе "Шанс" за него массово отдали свои голоса. Таким образом, Павел Табаков, который был участником коллектива "Орфей", начал сольную карьеру после победы в шоу.

Группа Quest Pistols



Quest Pistols

Своеобразный эксперимент Владимира Бебешко и Кузьмы "Скрябина" стал настоящим открытием в мире музыки. Шоумены создали из танцевального коллектива полноценную и несколько провокационную группу Quest Pistols, которая стремительно завоевала аудиторию эпатажем и танцами.

Коллектив до сих пор гастролирует по Украине, но уже с новым названием "Агонь".

Группа "Авиатор"



Группа "Авиатор" / Інтер

Еще одним коллективом, который родился благодаря "Караоке на майдане", стала группа "Авиатор". Все участники трио – Андрей Сторож, Дмитрий Тодорюк и Игорь Воевуцкий – покоряли в свое время зрителей на Крещатике. Впоследствии коллектив выступил во время гала-концерта программы "Шанс".

