Карла Бруни покорила сеть поздравлением в годовщину свадьбы с Николя Саркози

В воскресенье, 2 февраля, у супружеской пары 23 президента Франции Николя Саркози и Карлы Бруни был немалый повод для праздника. Карла Бруни и Николя Саркози отметили 12 лет счастливого брака. По случаю годовщины первая леди поделилась несколькими архивными кадрами с мужем, которые не могут оставить равнодушными.

Знаменитые супруги довольно редко афишируют свою личную жизнь. Совместные фотографии пары – настоящая редкость, которая всегда вызывает немалый резонанс среди поклонников Карлы Бруни. Однако на этот раз французская певица имела немалый повод для того, чтобы очаровать сеть. 2 февраля пара отметила 12 годовщину своего крепкого брака.

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Жена, которая в возрасте 52 лет смело хвастается соблазнительной фигурой и роскошной формой, публично обратилась к любимому. Хоть приветствие показалось достаточно лаконичным, однако слова, сказанные Карлой, в очередной раз убеждают, что их семейной гармонии могут позавидовать наиболее слаженные звездные союзы.

12 лет со дня свадьбы, моя любовь... Спасибо за все это счастье,

– написала первая леди Франции.



Карла Бруни и Николя Саркози / Instagram / @carlabruniofficial



Карла Бруни и Николя Саркози / Instagram / @carlabruniofficial



Карла Бруни и Николя Саркози / Instagram / @carlabruniofficial



Карла Бруни и Николя Саркози / Instagram / @carlabruniofficial

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Напомним, будущих супругов познакомили общие друзья на светском ужине. А впоследствии, спустя три месяца, 2 февраля 2008 года, Карла и Николя сыграли тайную свадьбу. Тогда в Елисейский дворец пригласили лишь 20 человек без СМИ. Для Саркози этот брак стал третьим, для Бруни – вторым. Также супруги воспитывают общую дочь Джулию, которой исполнилось уже 8 лет.