12 июля христиане отмечают церковный праздник Петра и Павла. Именно этот день завершает цикл больших церковных праздников, приходящихся на период летнего солнцестояния.

Апостолы Петр и Павел самые верные сподвижники Христа. Они считаются покровителями рыбаков, пастухов и предпринимателей. Праздник Петра и Павла имеет фиксированную дату и отмечается христианами ежегодно 12 июля. В народе этот праздник является символом разгара лета и в то же время первой подготовкой к наступлению осени.

К теме День Петра и Павла: дата и традиции празднования в Украине

Раньше накануне праздника люди массово убирали свои дома: белили их, вывешивали вышитые рушники и очищали дом от хлама. Девушки плели венки из полевых цветов, вплетали туда красные маки и устраивали массовые гуляния. По традиции, утром вся семья шла в церковь на богослужение.

Христиане строго чтят память святых: строят в их честь храмы, пишут их иконы, молятся им за свои семьи. Святому Петру молятся моряки, а Павлу – предприниматели. Также в память об апостоле Петре, который был рыбаком, принято подавать на стол блюда из рыбы.

Картинки с праздником Петра и Павла



День Петра и Павла 12 июля



Картинки на Петра и Павла 2020

Поздравительные открытки с днем Петра и Павла



День святых апостолов Петра и Павла



День Петра и Павла: картинки



Картинки с днем Петра и Павла



Открытки в день Петра и Павла



Картинки с днем Петра и Павла



День Петра и Павла: картинки



День святых апостолов Петра и Павла