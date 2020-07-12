Петра и Павла 2020: картинки-поздравления с праздником
12 июля христиане отмечают церковный праздник Петра и Павла. Именно этот день завершает цикл больших церковных праздников, приходящихся на период летнего солнцестояния.
Апостолы Петр и Павел самые верные сподвижники Христа. Они считаются покровителями рыбаков, пастухов и предпринимателей. Праздник Петра и Павла имеет фиксированную дату и отмечается христианами ежегодно 12 июля. В народе этот праздник является символом разгара лета и в то же время первой подготовкой к наступлению осени.
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Раньше накануне праздника люди массово убирали свои дома: белили их, вывешивали вышитые рушники и очищали дом от хлама. Девушки плели венки из полевых цветов, вплетали туда красные маки и устраивали массовые гуляния. По традиции, утром вся семья шла в церковь на богослужение.
Христиане строго чтят память святых: строят в их честь храмы, пишут их иконы, молятся им за свои семьи. Святому Петру молятся моряки, а Павлу – предприниматели. Также в память об апостоле Петре, который был рыбаком, принято подавать на стол блюда из рыбы.
Картинки с праздником Петра и Павла
День Петра и Павла 12 июля
Картинки на Петра и Павла 2020
Поздравительные открытки с днем Петра и Павла
День святых апостолов Петра и Павла
День Петра и Павла: картинки
Картинки с днем Петра и Павла
Открытки в день Петра и Павла
Картинки с днем Петра и Павла
День Петра и Павла: картинки
День святых апостолов Петра и Павла