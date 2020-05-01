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Поздравления с 1 мая: подборка ярких картинок

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Картинки с 1 мая 2020 – поздравления с Днем труда в открытках
Картинки-поздравления с 1 мая / unsplash.com

В пятницу, 1 мая, отмечается международный День труда. Празднуют этот день 143 страны мира. В этот первый майский день мы подготовили для вас подборку весенних картинок.

День труда связан с событием, которое случилось в США в 1886 году. В Чикаго 1 мая прошла забастовка рабочих, которые требовали сокращения рабочего дня до 8 часов. Причиной забастовок в Чикаго также была мизерная заработная плата.

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До 2017 года в Украине праздник назывался День международной солидарности трудящихся. Впрочем, после изменений в Трудовой кодекс в рамках декоммунизации, он был переименован в День труда. В Украине 1 мая объявлено выходным днем.

Картинки с 1 мая: яркая подборка

Картинки з 1 травня
Картинки с 1 мая

Картинки з 1 травня
Картинки с Днем труда

Картинки з 1 травня
Картинки с 1 мая

Картинки з 1 травня
Картинки с Днем труда

Картинки з 1 травня
Картинки с 1 мая

Картинки з 1 травня
Картинки с 1 мая

Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции Майские праздники Поздравления с праздниками – смс-поздравления, открытки и картинки
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