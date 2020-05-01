Поздравления с 1 мая: подборка ярких картинок

В пятницу, 1 мая, отмечается международный День труда. Празднуют этот день 143 страны мира. В этот первый майский день мы подготовили для вас подборку весенних картинок.

День труда связан с событием, которое случилось в США в 1886 году. В Чикаго 1 мая прошла забастовка рабочих, которые требовали сокращения рабочего дня до 8 часов. Причиной забастовок в Чикаго также была мизерная заработная плата.

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До 2017 года в Украине праздник назывался День международной солидарности трудящихся. Впрочем, после изменений в Трудовой кодекс в рамках декоммунизации, он был переименован в День труда. В Украине 1 мая объявлено выходным днем.

Картинки с 1 мая: яркая подборка



Картинки с 1 мая



Картинки с Днем труда



Картинки с 1 мая



Картинки с Днем труда



Картинки с 1 мая



Картинки с 1 мая