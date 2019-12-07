День Ангела Екатерины: искренние картинки-поздравления с праздником
7 декабря христиане отмечают день святой великомученицы Екатерины. День Ангела празднуют все представительницы женского пола, которые называются Екатериной. Святая Екатерина считается покровительницей невест и брака, и помогает девушкам отыскать своего суженого.
Екатерина – одно из самых популярных имен в Украине, поэтому у каждого точно есть подруги или родственники с таким именем. Не забудьте в этот день поздравить! А чтобы ваши слова не были банальными и простыми – мы собрали праздничные картинки-поздравления.
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