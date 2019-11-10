С Днем бухгалтера: лучшие картинки-поздравления
Ежегодно с 2014 года в Украине отмечают Международный день бухгалтера. Этот день является профессиональным праздником не только для тех, кто занимается бухгалтерией, но и для студентов, которые осваивают знания кропотливой и важной работой. Поздравьте своих родных и близких с этим праздником!
Начали праздновать День бухгалтера в мире 10 ноября 1494 года благодаря венецианском математику Луке Пачоли, которого еще называют "отцом бухгалтерии". Так, в эпоху Средневековья появилась специальность, которая до сих пор пользуется спросом во всех сферах экономики.
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Картинки-поздравления с Днем бухгалтера
Открытки с Днем бухгалтера
День бухгалтера – картинки
С Днем бухгалтера – картинки
Открытки с Днем бухгалтера
Картинки с Днем бухгалтера
День бухгалтера 2019
Поздравления с Днем бухгалтера