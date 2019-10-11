День девочек 2019: красивые картинки с международным праздником

11 октября в мире отмечается Международный день девочек. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2011 году в знак признания прав девочек.

Этот день призывает обратить внимание на потребности и проблемы девочек, с которыми они сталкиваются во всем мире. Международный день девочек поощряет расширять права и возможности девочек и осуществлять их права.

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Основная цель этого дня – привлечь внимание к дискриминации девочек в разных странах, повысить осведомленность о неравенстве, с которым сталкиваются девочки во всем мире на основе их пола.

По данным ООН, в мире проживает более миллиарда девочек. И каждый день в любом уголке мира они сталкиваются с дискриминацией и притеснениями.

Девочки-подростки имеют право на безопасность, образование и здоровье не только в период критически важного становления, но и период взросления и превращения в женщин. При эффективной поддержке во время подросткового возраста девочки могут реализовать свой потенциал и изменить мир к лучшему, став матерями, работниками, предпринимателями, наставниками или политическими лидерами. Мы собрали красивые картинки, чтобы вы поздравили девочек с их днем.

Картинки с Днем девочек

Международный день девочек



11 октября – международный День девочек



Картинки с Днем девочек



Милые картинки с Днем девочек



День девочек 2019



День девочек в Украине



Прикольные картинки



Картинки с Днем девочек

Международный день девочек



День девочек в Украине



Картинки с Днем девочек