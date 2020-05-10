День матери 2020: праздничные картинки-поздравления
День матери ежегодно отмечают во второе воскресенье мая. В этом году этот день мамы и их дети будут праздновать 10 мая. Чтобы порадовать свою маму еще чем-то, кроме теплых слов – пришлите ей красивую картинку, независимо от того рядом вы или далеко.
В этот день редакция Lifestyle 24 от всей души поздравляет дорогих мам с их праздником. Пусть светом и добром отзываются в душах детей ваши бесконечные заботы, терпение, любовь и преданность.
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Мама создает семью, домашний уют, она становится основой жизни всех детей, символом добра, надежды, счастья. Поэтому не забудьте поздравить свою маму с этим праздничным днем.
Картинки ко Дню матери
День матери 2020
Картинки ко Дню матери
Картинки с Днем матери
Красивые открытки с Днем матери 2020
Картинки ко Дню матери
Картинки с Днем матери
Красивые открытки с Днем матери
Картинки ко Дню матери
Картинки с Днем матери
Красивые открытки с Днем матери
Картинки ко Дню матери
Картинки с Днем матери
Красивые открытки с Днем матери
Картинки ко Дню матери
Картинки с Днем матери
Красивые открытки с Днем матери