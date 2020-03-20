День счастья: лучшие картинки-поздравления
Ежегодно 20 марта во всем мире отмечается Международный день счастья. Этот день предназначен для того, чтобы напомнить людям о том, что смысл нашей жизни – чувствовать себя счастливыми.
Когда мы счастливы – жизнь вокруг нас бурлит разнообразными красками. В июле 2012 года Генеральная Ассамблея ООН постановила признать 20 марта Международным Днем Счастья. Впервые праздник состоялся в 2013 году и теперь стал главным ежегодным событием.
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В этот день пользователи соцсетей присылают друг другу открытки-поздравления, милые картинки и стихи поздравления. Таким образом, мы привлекаем в нашу жизнь немного улыбок и хорошего настроения.
Давайте сегодня искренне улыбаться, веселиться и поздравлять друзей, близких и коллег картинками-поздравлениями с Днем счастья.
Картинки с Днем счастья
День счастья 2020
Картинки с Днем счастья
Поздравления с Днем счастья
Картинки с Днем счастья
Красивые картинки с Днем счастья
День счастья 2020
Международный день счастья