День счастья: лучшие картинки-поздравления

Ежегодно 20 марта во всем мире отмечается Международный день счастья. Этот день предназначен для того, чтобы напомнить людям о том, что смысл нашей жизни – чувствовать себя счастливыми.

Когда мы счастливы – жизнь вокруг нас бурлит разнообразными красками. В июле 2012 года Генеральная Ассамблея ООН постановила признать 20 марта Международным Днем Счастья. Впервые праздник состоялся в 2013 году и теперь стал главным ежегодным событием.

Читайте также: День весеннего равноденствия 2020: дата и точное время

В этот день пользователи соцсетей присылают друг другу открытки-поздравления, милые картинки и стихи поздравления. Таким образом, мы привлекаем в нашу жизнь немного улыбок и хорошего настроения.

Давайте сегодня искренне улыбаться, веселиться и поздравлять друзей, близких и коллег картинками-поздравлениями с Днем счастья.

Картинки с Днем счастья



День счастья 2020



Картинки с Днем счастья







Поздравления с Днем счастья



Картинки с Днем счастья



Красивые картинки с Днем счастья



День счастья 2020



Международный день счастья

