День святого Николая: праздничные картинки-поздравления

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Картинки с Днем святого Николая / LifeStyle 24

19 декабря православные христиане отмечают День святого Николая. Этот день ждут не только дети, но и взрослые. Кроме подарков и ярких впечатлений, мы получаем замечательные воспоминания из детства, когда верили в сказку. Редакция LifeStyle 24 подготовила яркие картинки для поздравлений. Пусть праздничное чудо происходит у каждого из нас!

С детства нам рассказывали, что когда мы засыпаем, на золотых санках Николай с белой бородой мчится к нам с огромным мешком подарков. Впрочем, как свидетельствуют некоторые легенды, вместе с ним приходили еще 2 ангела и 2 чертика, которые рассказывали святому, как вел себя ребенок в течение года и какой подарок заслужил.

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Настоящие христиане верят в то, что добро побеждает зло, поэтому пусть каждый ребенок утром получит желанный подарок. Праздник Николая учит нас делать подарки другим, заботиться о ближних и делать им приятно. Искренне поздравляем вас с этим праздником и желаем радости и хорошего настроения.

Картинки с Днем святого Николая

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Картинки с Днем святого Николая

картинки на день святого миколая
Открытки с Днем Святого Николая

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Поздравление с Днем святого Николая

картинки на день святого миколая
19 декабря – День святого Николая

картинки на день святого миколая
День святого Николая 2019

картинки на день святого миколая
Картинки с Николаем

картинки на день святого миколая
Красивые картинки с Николаем

картинки на день святого миколая
Картинки с Днем святого Николая

картинки на день святого миколая
Картинки к святому Николаю

картинки на день святого миколая
Святой Николай картинки

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Религия Традиции Новогодние праздники
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