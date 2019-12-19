День святого Николая: праздничные картинки-поздравления

19 декабря православные христиане отмечают День святого Николая. Этот день ждут не только дети, но и взрослые. Кроме подарков и ярких впечатлений, мы получаем замечательные воспоминания из детства, когда верили в сказку. Редакция LifeStyle 24 подготовила яркие картинки для поздравлений. Пусть праздничное чудо происходит у каждого из нас!

С детства нам рассказывали, что когда мы засыпаем, на золотых санках Николай с белой бородой мчится к нам с огромным мешком подарков. Впрочем, как свидетельствуют некоторые легенды, вместе с ним приходили еще 2 ангела и 2 чертика, которые рассказывали святому, как вел себя ребенок в течение года и какой подарок заслужил.

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Настоящие христиане верят в то, что добро побеждает зло, поэтому пусть каждый ребенок утром получит желанный подарок. Праздник Николая учит нас делать подарки другим, заботиться о ближних и делать им приятно. Искренне поздравляем вас с этим праздником и желаем радости и хорошего настроения.

Картинки с Днем святого Николая



Картинки с Днем святого Николая



Открытки с Днем Святого Николая



Поздравление с Днем святого Николая



19 декабря – День святого Николая



День святого Николая 2019



Картинки с Николаем



Красивые картинки с Николаем



Картинки с Днем святого Николая



Картинки к святому Николаю



Святой Николай картинки