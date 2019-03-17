Картинки-поздравления с Днем святого Патрика: лучшая подборка

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Картинки с Днем святого Патрика 2019 - поздравления с праздником святого Патрика
Картинки-поздравления с Днем святого Патрика / vesti-ukr.com

17 марта во всем мире отмечают День святого Патрика – национальный ирландский праздник. По преданию, святой Патрик принес на языческий остров христианство и изгнал всех змей. Давно повелось, что молодежь и все неравнодушные к шумным вечеринкам, в этот день пьют пиво, танцуют, поют и веселятся. Мы подготовили для вас картинки с Днем святого Патрика, чтобы вы поздравили своих друзей.

Именно в день Святого Патрика, принято надевать зеленую одежду с клевером, который является ирландским символом. Клевер-трилистник в Ирландии – это символ успеха и счастья. Согласно приметам, он обладает магической силой, ведь может привлечь в вашу жизнь деньги и финансовый поток.

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Поэтому предлагаем вам подборку интересных картинок-поздравлений с Днем святого Патрика, чтобы вы поздравили близких людей с праздником, желая им удачи и благополучия.

Картинки-поздравления с Днем святого Патрика


День святого Патрика 2019


Картинки ко Дню святого Патрика

Картинки-поздравления с Днем святого Патрика


С днем святого Патрика


День святого Патрика 2019


Картинки ко Дню святого Патрика

Картинки-поздравления с Днем святого Патрика


С днем святого Патрика


День святого Патрика 2019


Картинки ко Дню святого Патрика

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День святого Патрика 2019: традиции, символы и интересные факты про праздник
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Теги: LifeStyle Новости культуры Поздравления с праздниками – смс-поздравления, открытки и картинки Традиции Ирландия
Источник: LifeStyle 24
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