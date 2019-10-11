День защитника Украины: картинки-поздравления с праздником

В Украине 14 октября отмечают День защитника Украины. В этот день также отмечают еще два праздника – День казачества и праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Празднование Дня защитника Украины началось в 2014 году после подписания пятым Президентом Украины Петром Порошенко соответствующего указа. А уже в следующем году Порошенко сделал этот день нерабочим и официальным государственным праздником.

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Мы подготовили для вас картинки-поздравления, чтобы вы смогли поздравить своих любимых мужчин и знакомых военных с этим праздником и поблагодарить их за все, что они делают для Украины.

Картинки-поздравление с Днем защитника Украины



Картинки с Днем защитника Украины



День защитника Украины



День защитника Украины 2019



Открытки на день защитника Украины



Красивые картинки на День защитника Украины



Открытки с Днем защитника Украины