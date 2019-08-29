Ореховый Спас: праздничные картинки-поздравления
Завершает ветку летних Спасов – Ореховый, который традиционно празднуют 29 августа. В народе третий Спас называют не только Ореховым, но и Хлебным.
Третий Спас называется Ореховым, потому что в это время поспевали лесные орехи, и можно было их освящать в церкви. В народе говорили: "Первый Спас – на воде стоят, Второй Спас –яблоки едят, Третий Спас – на горе орехи едят".
Читайте также: Маковый, Яблочный и Ореховый: как празднуют в Украине три августовских Спаса
После Орехового Спаса наступала осень, становилось холодно. Много перелетных птиц улетали на зимовку в теплые края, а люди прощались с летом и начинали готовиться к осени.
Картинки с Ореховым Спасом
Картинки с Ореховым Спасом
Поздравления с Ореховым Спасом
Картинки с Ореховым Спасом 2019
Поздравления с Ореховым Спасом
Ореховый Спас 2019
Красивые картинки с Ореховым Спасом
Поздравления с Ореховым Спасом
Картинки на Ореховый Спас
Поздравления с Ореховым Спасом
Выбор редакции
-
Брэд Питт, Катрин Денев и другие актеры на Венецианском фестивале 2019: первые фото28 августа , 17:46
-
Украинские фильмы покажут на Венецианском фестивале 2019: программа28 августа , 13:06
-
1-летняя дочь Кайли Дженнер дебютировала на красной дорожке: стильные фото звездного семейства28 августа , 11:29