Ореховый Спас: праздничные картинки-поздравления

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Картинки с Ореховым Спасом 2019 – поздравления 29 августа 2019
Картинки с Ореховым Спасом / nizhyn.pravdatut.ua

Завершает ветку летних Спасов – Ореховый, который традиционно празднуют 29 августа. В народе третий Спас называют не только Ореховым, но и Хлебным.

Третий Спас называется Ореховым, потому что в это время поспевали лесные орехи, и можно было их освящать в церкви. В народе говорили: "Первый Спас – на воде стоят, Второй Спас –яблоки едят, Третий Спас – на горе орехи едят".

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После Орехового Спаса наступала осень, становилось холодно. Много перелетных птиц улетали на зимовку в теплые края, а люди прощались с летом и начинали готовиться к осени.

Картинки с Ореховым Спасом


Картинки с Ореховым Спасом


Поздравления с Ореховым Спасом


Картинки с Ореховым Спасом 2019


Поздравления с Ореховым Спасом


Ореховый Спас 2019

Красивые картинки с Ореховым Спасом


Поздравления с Ореховым Спасом


Картинки на Ореховый Спас


Поздравления с Ореховым Спасом

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Теги: LifeStyle Религия Традиции
Источник: LifeStyle 24
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