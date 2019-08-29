Ореховый Спас: праздничные картинки-поздравления

Завершает ветку летних Спасов – Ореховый, который традиционно празднуют 29 августа. В народе третий Спас называют не только Ореховым, но и Хлебным.

Третий Спас называется Ореховым, потому что в это время поспевали лесные орехи, и можно было их освящать в церкви. В народе говорили: "Первый Спас – на воде стоят, Второй Спас –яблоки едят, Третий Спас – на горе орехи едят".

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После Орехового Спаса наступала осень, становилось холодно. Много перелетных птиц улетали на зимовку в теплые края, а люди прощались с летом и начинали готовиться к осени.

Картинки с Ореховым Спасом



Картинки с Ореховым Спасом



Поздравления с Ореховым Спасом



Картинки с Ореховым Спасом 2019



Поздравления с Ореховым Спасом



Ореховый Спас 2019

Красивые картинки с Ореховым Спасом



Поздравления с Ореховым Спасом



Картинки на Ореховый Спас



Поздравления с Ореховым Спасом