Рождество Пресвятой Богородицы: праздничные картинки-поздравления

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Картинки с Рождеством Пресвятой Богородицы – поздравления 21 сентября 2019
Рождество Пресвятой Богородицы / Фото из открытых источников

21 сентября верующие отмечают большой христианский праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. По церковному вероучению – это праздник для людей очень важен, ведь именно Дева Мария подарила человечеству Спасителя.

Человечество с давних времен всегда почитало Богоматерь как великую заступницу, покровительницу женщин и матерей. Поздравьте родных и близких с этим радостным днем в праздничных картинках-поздравлениях.

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Картинки с Рождеством Пресвятой Богородицы


Рождество Пресвятой Богородицы


Картинки с Рождеством Пресвятой Богородицы

Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы


21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы


Рождество Пресвятой Богородицы 2019


21 сентября праздник


Рождество Пресвятой Богородицы

Поздравление с праздником

Картинки с праздником


Рождество Пресвятой Богородицы

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Теги: LifeStyle Религия Традиции
Источник: LifeStyle 24
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