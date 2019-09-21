Рождество Пресвятой Богородицы: праздничные картинки-поздравления
21 сентября верующие отмечают большой христианский праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. По церковному вероучению – это праздник для людей очень важен, ведь именно Дева Мария подарила человечеству Спасителя.
Человечество с давних времен всегда почитало Богоматерь как великую заступницу, покровительницу женщин и матерей. Поздравьте родных и близких с этим радостным днем в праздничных картинках-поздравлениях.
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Картинки с Рождеством Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы
Картинки с Рождеством Пресвятой Богородицы
Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы 2019
21 сентября праздник
Рождество Пресвятой Богородицы
Поздравление с праздником
Картинки с праздником
Рождество Пресвятой Богородицы