Введение во храм Пресвятой Богородицы: картинки с праздником

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Введение во храм Пресвятой Богородицы / ukranews.com

Христиане восточного обряда 4 декабря отмечают праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Этот праздник имеет также другое название – Третья Пречистая. В этот день стоит молиться за Божье благословение для детей.

Главная задача Богородичных праздников – это показать нам величие, достоинство и святость Девы Марии, Ее роль в искуплении человеческого рода и поощрить нас к ее чествованию и подражанию. Праздник Введения во храм освещает детство Пресвятой Богоматери.

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Картинки с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы


Введение во храм Пресвятой Богородицы – картинки


Картинки-поздравления с праздником


Введение во храм Пресвятой Богородицы


Картинки с христианским праздником


Введение во храм Пресвятой Богородицы


4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы


Картинки с праздником


Введение во храм Пресвятой Богородицы

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Поздравления с праздниками – смс-поздравления, открытки и картинки Традиции Религия
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