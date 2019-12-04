Введение во храм Пресвятой Богородицы: картинки с праздником
Христиане восточного обряда 4 декабря отмечают праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Этот праздник имеет также другое название – Третья Пречистая. В этот день стоит молиться за Божье благословение для детей.
Главная задача Богородичных праздников – это показать нам величие, достоинство и святость Девы Марии, Ее роль в искуплении человеческого рода и поощрить нас к ее чествованию и подражанию. Праздник Введения во храм освещает детство Пресвятой Богоматери.
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Картинки с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы
Введение во храм Пресвятой Богородицы – картинки
Картинки-поздравления с праздником
Введение во храм Пресвятой Богородицы
Картинки с христианским праздником
Введение во храм Пресвятой Богородицы
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы
Картинки с праздником
Введение во храм Пресвятой Богородицы