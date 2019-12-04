Христиане восточного обряда 4 декабря отмечают праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Этот праздник имеет также другое название – Третья Пречистая. В этот день стоит молиться за Божье благословение для детей.

Главная задача Богородичных праздников – это показать нам величие, достоинство и святость Девы Марии, Ее роль в искуплении человеческого рода и поощрить нас к ее чествованию и подражанию. Праздник Введения во храм освещает детство Пресвятой Богоматери. Читайте также: Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе Картинки с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы

Введение во храм Пресвятой Богородицы – картинки

Картинки-поздравления с праздником

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Картинки с христианским праздником

Введение во храм Пресвятой Богородицы

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы

Картинки с праздником

Введение во храм Пресвятой Богородицы