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Катя Осадчая и Юрий Горбунов провели выходной на природе: Радуемся, как дети

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Катя Осадчая и Юрий Горбунов
Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Instagram / @kosadcha

Звездная пара украинских телеведущих, Катя Осадчая и Юрий Горбунов, в течение двух месяцев добросовестно соблюдали карантин. Они вместе с сыночком Иваном находились в загородном доме. Теперь Катя делится с поклонниками удивительными фотографиями из загородных прогулок.

Самоизоляция заставила многих людей отказаться от привычного образа жизни и оставаться дома. Теперь скучаем за городской суетой и постоянным движением. Однако ослабление карантина не означает, что коронавирусной болезни нет, и нужно быть максимально осторожными и заботиться о себе и родных. Катя Осадчая не спешит долго находиться в столице, а вместо этого проводит время с мужем и сыном на окраинах Киева. Семейными кадрами знаменитость делится на личной странице в инстаграме.

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Катя и Юрий продолжают путешествовать там, где нет людей и опасности заразиться COVID-19. На этот раз они посетили живописное село Старые Безрадичи.

Для семейной прогулки Катя выбрала яркий костюм голубого цвета, состоящий из свитера и брюк. Акцентом стали изображения красно-белых зебр на костюме. Телеведущая дополнила такой наряд кроссовками в тон костюму. Волосы она собрала в хвост и украсила большой белой заколкой. Известно, что Осадчая является поклонницей натуральной красоты и часто предстает перед камерой без макияжа. Этот раз не стал исключением, и она в очередной раз продемонстрировала свою красоту.

Отец с сыном на фотографиях предстали в темной спортивной одежде. Катя и Юрий не желают показывать лицо сыночка посторонним, поэтому на фото он почти всегда изображен со спины.

Теперь мы, как дети, радуемся природе, путешествиям по окрестностям и каждому дню,
– написала в публикации Катя.

Катя Осадча
Катя Осадчая с сыном возле озера / Instagram / @kosadcha

Катя Осадча
Катя Осадчая и Юрий Горбунов на прогулке за городом / Instagram / @kosadcha

Катя Осадча
Телеведущая Катя Осадчая с сыночком Иваном / Instagram / @kosadcha

Автор: Кристина Кобак
Теги: Карантин в Украине 2020 Звездные родители Катя Осадчая LifeStyle
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