Катя Осадчая удивила умением играть на фортепиано: видео

Знаменитая украинская телеведущая Катя Осадчая на карантине не теряет времени зря. Звезда решила научиться играть на фортепиано и осваивает этот музыкальный инструмент вместе с преподавателем.

Катя Осадчая вместе с мужем, ведущим и актером Юрием Горбуновым и маленьким сыном Иваном добросовестно в течение двух месяцев соблюдала карантин. Звездные родители проводили время с малышом в загородном доме. И Катя не теряла времени зря и активно занималась игрой на фортепиано. Женщина поделилась успехами в сторис на личной странице в инстаграме.

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Находясь на изоляции, телеведущая много времени уделяла общению с подписчиками. Она проводила прямые эфиры, отвечала на вопросы поклонников, а также показывала, как проходят ее будни. Теперь Осадчая решила продемонстрировать еще один свой талант и сыграла на фортепиано.

Катя опубликовала инстаграм-сторис, где указала, что берет уроки игры на этом музыкальном инструменте и уже успела добиться первых успехов.

Катя Осадчая играет на фортепиано: смотрите видео онлайн

Также к звездной мамочке с радостью присоединяется сыночек Иван, который поддерживает ее в новом начинании и показывает свой интерес к инструменту.

Что известно о творчестве Кати Осадчей

Учась в школе, Катя Осадчая занималась музыкой и танцами. Она была одной из танцовщиц хореографического ансамбля "Соколята". В 13-летнем возрасте окончила модельную школу агентства "Багира" и начала профессиональную карьеру в этой сфере. После окончания девятого класса она отправилась в Токио, где была на съемках в течение трех месяцев. Тогда Кате было 14 лет. Ей даже пришлось экстерном сдать экзамены в школе из-за напряженного графика съемок, которые происходили в Париже.

Уже в 18 лет Осадчая решила закончить свою модельную карьеру и вернулась в Украину. Здесь она занималась с преподавателем для постановки голоса и дикции. После этого пробовала себя в различных проектах украинских телеканалов. С 2007 года является ведущей программы "Светская жизнь".