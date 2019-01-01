Катя Осадчая и Юрий Горбунов отправились в романтическое путешествие на Маврикий: яркие фото

Знаменитые украинские супруги отправились в отпуск после окончания насыщенного 2018 года. Для романтического отдыха Екатерина Осадчая и ее муж Юрий Горбунов выбрали солнечный Маврикий.

Звездные супруги любят сбегать на несколько дней вдвоем, чтобы насладиться временем друг с другом и увидеть новые страны. Так, недавно постоянная ведущая программы "Светская жизнь" Катя Осадчая и украинский шоумен Юрий Горбунов отдыхали в столице Италии, а уже после завершения 2018 года решили провести отпуск на побережье Индийского океана.

Читайте также: Образ на Новый год: Катя Осадчая показала стройную фигуру в блестящем наряде

Новые снимки звезды украинского шоу-бизнеса активно публикуют на своих страницах в Instagram. Перед началом путешествия Катя Осадчая поделилась снимком с самолета и написала, что при перелетах всегда изучает табло и запоминает страны, в которые хочет улететь. Также телеведущая отметила, что загадает Деду Морозу в новом году подарить ей поездки в Гонконг, Токио и Сингапур.

Тем временем ее муж Юрий Горбунов опубликовал снимок из автомобиля. На его груди было большое ожерелье из желтых местных цветов. Шоумен забавно прокомментировал фотографию: "Теперь кораллы, говорят, это модно!".

Мужчина также не забывает об активном образе жизни. Юрий поделился с поклонниками снимком, на котором он занимается йогой.

Его жена Катя Осадчая наслаждается невероятными видами и чистой водой Атлантического океана. На своей странице в Instagram она опубликовала фото на берегу, сделанное во время заката. "Когда каждый день новая картина на небе", – прокомментировала снимок Екатерина.

Для выхода на пляж телеведущая выбрала длинное белое платье с открытыми плечами и мелкой вышивкой зеленого цвета на груди. Также Катя Осадчая опубликовала селфи, на котором она предстала в солнцезащитных очках и соломенной шляпе.