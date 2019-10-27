Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили романтическое путешествие в Австрию: фото

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Катя Осадчая и Юрий Горбунов
Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Instagram / @gorbunovyuriy

Украинские телеведущие Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов, которые имеют бешеный рабочий график, в свободное время пытаются устроить интересное путешествие заграницу. На этот раз – супруги посетили австрийский город Вена.

Новые снимки влюбленные опубликовали на своих страницах в инстаграме. По словам Екатерины, Вена – это город в который можно приезжать множество раз и каждый раз попадать в новые места.

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Катя и Юрий пришли в галерею Бельведер – художественный музей, в коллекцию которого входят знаменитые живописные произведения разных эпох. Для Осадчей воплотилась одна из ее музейных мечтаний – увидеть работы Густава Климта.

В Вене я была множество раз, но до Бельведера времени доехать не было. Прекрасный день и невероятная экспозиция... В экспозиции и Моне, и Шиле и Ван Гог и невероятные работы Лакруа и Кнаппа. Посетите, если будет возможность,
– порекомендовала знаменитость.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов в Вене / Instagram / @kosadcha

Супруги с 5-звездочного отеля Palais Coburg Residenz также показали свои роскошные образы для вечернего выхода. Юрий Горбунов примерил классический смокинг, а его очаровательная жена нарядилась в платье с цветочной аппликацией голубого цвета.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости LifeStyle Австрия Катя Осадчая LifeStyle
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