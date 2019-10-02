Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили романтическое путешествие в Париж: фото

Украинские звездные супруги – Екатерина Осадчая и Юрий Горбунок – отправились в романтическое путешествие в столицу Франции. Телеведущие очаровали армию поклонников в сети новыми парижскими снимками.

Екатерина и Юрий опубликовали на своей инстаграм странице стильные фото из Музея Орсэ, на фоне Эйфелевой башни и в парижской Опере Гарнье. Для Осадчей Париж оказался особенным местом, ведь это был первый город, в котором она долгое время жила самостоятельно.

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Телеведущая вспомнила, как когда-то пыталась выучить французский и английский языки и в это время работала. По ее словам, сейчас в Париже немало юношества, и из Украины тоже, которые не видят границ для собственного образования или развития. В подписи звезда поделилась мыслями о современной молодежи.

Смотрю на старшего сына, в свои 17 он уже знает, к чему стремится в жизни. Когда работала и училась я, ощущалась нехватку информации, интернет был не такой разветвленный, и не было почти специалистов, кто мог помочь с выбором. Сейчас найти качественную информацию о предложениях вузов и образовательных программах за рубежом легче,

– отметила Катя.