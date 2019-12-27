Катя Осадчая отметила католическое Рождество в Берлине: фото

Популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая уделяет свое свободное время чаще всего семье и путешествиям. Так, на рождественские праздники знаменитость поехала на отдых в Берлин.

Новые снимки из путешествия Екатерина опубликовала на своей странице в инстаграме. Как сообщила Осадчая в сторис, компанию ей составил старший сын Илья. "Когда сын уже совсем взрослый, а сладкое оба любим все так же", - подписала фотографию с десертом телеведущая, на которой изображены руки мамы и сына.

Читайте также: В домашних пижамах: Катя Осадчая и Юрий Горбунов рассмешили сеть предновогодними фото

На других снимках знаменитость продемонстрировала удобный casual-образ, который идеально подходит для прогулок в холодное время года. Осадчая примерила популярную в 2019 году эко шубу пастельно-розового цвета. Звезда завершила "аутфит" серым свитером, черными брюками и белыми кроссовками.

Поездку в столицу Германии Екатерина назвала маленькими семейными каникулами.

Мимикрирую под берлинский стиль и настроение. Невероятное количество раз была в Берлине, но всегда в делах. Впервые есть время на прогулки и экскурсии, и о ярмарках рождественские не забудем. Поехали,

- добавила в подписи Осадчая.



Екатерина Осадчая в Берлине​ / Instagram / @kosadcha



Екатерина Осадчая в Берлине / Instagram / @kosadcha



Екатерина Осадчая с сыном в Берлине​ / Instagram-Stories / @kosadcha



Екатерина Осадчая в Берлине / Instagram-Stories / @kosadcha



Рождественская елка в Берлине​ / Instagram-Stories / @kosadcha