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Катя Осадчая показала архивные фото в купальнике

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Катя Осадчая в купальнике / Instagram / @kosadcha

Знаменитая украинская телеведущая Катя Осадчая решила не скучать на карантине. На днях звезда пересматривала свои снимки и нашла такие, которых еще не было в сети.

Кадры она решила все же опубликовать, разместив их в инстаграме. На одной фотографии Катя Осадчая показала закулисье съемок с Соней Плакидюк. Перед камерой телеведущая появилась в роскошном белом купальнике, который отлично подчеркнул ее стройную фигуру.

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Катя Осадчая в купальнике / Instagram / @kosadcha

Конечно, эта фотография не вошла в глянец, который и заказал такую пикантную фотосессию с Екатериной Осадчей. На страницах журнала Pink телезвезда появилась в безупречном пляжном образе.


Катя Осадчая на страницах журнала / Pink

На других снимках, которые нашла в своих архивах Катя Осадчая, она позировала также в купальнике на берегу Италии. По словам звезды, тогда она была в ожидании появления сына Ивана, которому в 2020-м уже исполнилось 3 года.

"Рубрика – найдено в архивах: купальники, море и лето без карантина и вирусов... Ем мороженое на втором месяце беременности на сицилийском побережье, испанские гортензии и роскошное светское мероприятие в музее", – поделилась Катя Осадчая.


Катя Осадчая во время беременности / Instagram / @kosadcha


Телеведущая Катя Осадчая в Италии / Instagram / @kosadcha

Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины Эротика Новости LifeStyle LifeStyle Катя Осадчая
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