Катя Осадчая поздравила отца с днем рождения и показала трогательное фото

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Катя Осадчая с отцом
Катя Осадчая с отцом / Instagram / @kosadcha

Несмотря на то, что Катя Осадчая известна во многих странах мира и большую часть времени проводит социально активно, личную жизнь она афиширует довольно редко. Однако в день рождения своих родных ведущая любит поздравлять их в социальных сетях.

Так, по случаю дня рождения своего отца Катя Осадчая опубликовала несколько трогательных снимков на своей странице в Instagram.

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На фото известная украинская телеведущая стоит рядом с отцом, нежно обнимая его за спину. Катя Осадчая позировала на фото без макияжа, в повседневном образе, а также без каблуков.

Папа, с днем ​​рождения! Мы похожи и по внешности, и по характеру – вижу цель, не вижу препятствий, это о нас. Многая лета,
– написала украинская знаменитость под фотографиями с отцом.

Стоит отметить, что многие фанаты присоединились к поздравлениям, а некоторые из них спрашивали о росте отца Кати Осадчей. А все потому, что рост ведущей превышает 180 сантиметров, а рядом с отцом она выглядела довольно ниже.

Катя Осадча з батьком
Катя Осадчая с отцом / Instagram / @kosadcha

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Теги: LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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