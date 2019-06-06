Катя Осадчая поздравила отца с днем рождения и показала трогательное фото
Несмотря на то, что Катя Осадчая известна во многих странах мира и большую часть времени проводит социально активно, личную жизнь она афиширует довольно редко. Однако в день рождения своих родных ведущая любит поздравлять их в социальных сетях.
Так, по случаю дня рождения своего отца Катя Осадчая опубликовала несколько трогательных снимков на своей странице в Instagram.
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На фото известная украинская телеведущая стоит рядом с отцом, нежно обнимая его за спину. Катя Осадчая позировала на фото без макияжа, в повседневном образе, а также без каблуков.
Папа, с днем рождения! Мы похожи и по внешности, и по характеру – вижу цель, не вижу препятствий, это о нас. Многая лета,
– написала украинская знаменитость под фотографиями с отцом.
Стоит отметить, что многие фанаты присоединились к поздравлениям, а некоторые из них спрашивали о росте отца Кати Осадчей. А все потому, что рост ведущей превышает 180 сантиметров, а рядом с отцом она выглядела довольно ниже.
Катя Осадчая с отцом / Instagram / @kosadcha