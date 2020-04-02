Катя Осадчая в платье с цветочным принтом рассекретила свою давнюю традицию
Популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая продолжает рассказывать поклонникам о своих карантинных буднях. На днях Катя опубликовала фотографию в красивом платье и рассказала о кофе, которое уже давно стало для нее утренней традицией.
Екатерина Осадчая едва ли не каждый день делится с поклонниками новостями, которые происходят в ее жизни на карантине. Рассказывает, чем можно занять себя и как с пользой провести время. Также звезда каждый раз открывает для поклонников что-то новое, что касается ее образа жизни и семьи.
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На очередной фотографии, которая появилась на инстаграм-страничке телеведущей, она предстала в трендовом платье черного цвета с мелким цветочным принтом. К наряду добавила широкий кожаный пояс черного цвета, которым подчеркнула талию. На лице у Кати видно легкий макияж, а волосы собраны в хвост.
В руках Осадчая держит чашку ароматного кофе, которая стала ее утренней традицией.
Кофе утром – давняя традиция. Но сейчас устраиваем кофе-брейки дома. К тому же, на карантине можно пофантазировать, что ты в кафе. Выбор соответствующий. Да и наконец, только вы выбираете крепость латте, макьято или эспрессо,
– написала под фото Екатерина.
Катя Осадчая с чашечкой ароматного кофе / Instagram / @kosacha
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