Катя Осадчая впервые прокомментировала слухи о своей беременности

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая организовала музыкальное шоу "Вечер премьер с Екатериной Осадчей", на котором примерила красный обтягивающий наряд с бантом на талии, что спровоцировало слухи о ее третьей беременности. Знаменитость впервые решила ответить на вопрос, ждет ли их семью пополнение в скором времени.

Катя Осадчая ответила, беременна ли третьим ребенком в интервью изданию Cosmopolitan. Также для обложки глянца 35-летняя телеведущая снялась в обольстительном образе.

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"Сняться в откровенном лифе для обложки – done. На фотосессии стилист удивилась, что я готова так сниматься", – рассказала Екатерина.

Осадчая, которая воспитывает 16-летнего Илью от экс-возлюбленного Олега Полищука и 2-летнего Ивана от ведущего и мужа Юрия Горбунова, признается, что куда бы она не пошла – особенно с сыном – все равно оказывается "под прицелом". Добавим, что сейчас звездные супруги не показывают в социальных сетях, как выглядит их младший сын.

Людям хочется сказки, хочется хоть одним глазком заглянуть за кулисы. Телевидение годы работало на этом интересе, работает и дальше... Но я отношусь к этому с пониманием. Даже говорю Юре, что мне тоже было бы интересно, на кого больше похож ребенок Горбунова и Осадчей. Что касается сплетен о беременности – ну что сказать? Бывают разные фасоны платьев,

– ответила звезда.